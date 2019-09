La pista sarda è in discesa per le Citizens: goleada alla Mediterranea

Goleada tutta in discesa per la prima in Coppa della Divisione del Città di Falconara che regola a domicilio le sarde della Mediterranea con un netto 14-0.

Le ragazze di mister Neri scendono in campo agguerrite e pronte a far bene. Dopo appena 40 secondi è Ferrara a rompere gli equilibri con un bel tap in di sinistro. La differenza di categoria si fa sentire e così con Luciani e Pato il risultato si arrotonda già dopo 5 minuti. Le due si ripetono ancora: segna il capitano, risponde la brasiliana che poi applaude la compagna, abile a conquistare palla dalla difesa per poi involarsi, in occasione del 6-0. La Mediterranea si fa vedere in un paio di occasioni. Sul 2-0 è brava Dibiase a salvare la sua porta. A 5 minuti dall’intervallo Pascual colpisce il palo. Squadre negli spogliatoi. Nella ripresa il copione non cambia. Pascual allunga a 7 con una staffilata dalla distanza. Le sarde si fanno vedere in avanti ma il palo nega loro la possibilità di accorciare le distanze. Subito dopo Ferrara in rovesciata sfiora il gol e così, l’ottava rete, porta la firma di Pereira, veloce a far sua una palla vagante a a concludere la limite con un rasoterra velenoso. Segnano ancora Sofia Luciani (alla fine sarà poker per il capitano), Pato (tripletta), Ferrara e Pereira (doppietta). C’è gloria anche per Ciferni, autrice di una doppietta. Nel prossimo turno il Città di Falconara dovrà affrontare l'Atletico Chiaravalle, vincente in rimonta per 3-1 sul Futsal Prandone. Gara a Chiaravalle il prossimo 29 settembre.