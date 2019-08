Isa Pereira in Italia, relax tra Senigallia e Marina per la giocatrice del Città di Falconara

L'arrivo in Italia e subito l'abbraccio della società per Isa Pereira, difensore portoghese che indosserà la maglia del Città di Falconara in vista del prossimo campionato di Seria A femminile di calcio a 5.

Qualche momento di relax per la giocatrice classe '95, ex Statte, tra la piscina dell'hotel Eden Park di Marina e Celestino Street Burger a Marzocca di Senigallia, entrambi partner del Città di Falconara, in compagnia della sua cagnolina White. Ultimi giorni di vacanza prima dell'avvio della preparazione atletica, insieme alle nuove compagne, prevista per il 26 agosto.