Un 2019 da incorniciare, Luciani: «È tempo di portare qualche titolo a Falconara»

Una media di 2,1 punti in campionato, 130 gol fatti contro 76 subiti tra campionato, playoff e Coppa. Un 2019 davvero da incorniciare per il Città di Falconara in vista di un 2020 tutto da vivere con le ragazze allenate da mister Massimiliano Neri in lizza per tutti i titoli in palio: terzo posto in coabitazione con il Montesilvano nel campionato di Serie A femminile di calcio a 5, qualificazione alla Final8 di Coppa Italia da testa di serie e accesso ai quarti di Coppa della Divisione. C’è di che sognare per i tifosi che hanno ancora negli occhi la lunga cavalcata sportiva di questo anno solare, terminata domenica scorsa al PalaBadiali con il pareggio casalingo per 2-2 contro la capolista Real Statte.

La stessa squadra con la quale, il 6 gennaio 2019, si era aperto l’anno. Allora, in terra pugliese, fu sconfitta per 3-1 che però inaugurò una lunga sequenza di risultati positivi grazie a una difesa difficilmente perforabile (173 minuti di imbattibilità, record per l’ungherese Nagy), alla consueta tenacia delle atlete che vestono la maglia con il falco sul cuore e a un pubblico sempre più numeroso e capace di trasformare il PalaBadiali in un tempio festante del futsal: lo stesso in grado di accompagnare le Citizens ad accedere ai playoff scudetto e a vincere gara2 dei quarti, costringendo il quotato Kick Off allo spareggio, poi perso in quel di Milano. È stato il 2019 dell’infinita Sofia Luciani, capitano che proprio nell’anno che volge al termine ha raggiunto la vetta dei bomber di sempre tra le falchette. Primato che si aggiunge a quello delle presenze, entrambi destinati a sbriciolarsi gara dopo gara: oggi il capitano è a 140 partite e 84 gol (già 12 le marcature in questo campionato) collezionati in sei stagioni sempre in Serie A.

Ed è stato proprio sull’onda lunga del crescente entusiasmo che la società ha scelto di impegnarsi per allestire un roster di altissima qualità. In estate sono arrivate Pato Dal’maz, Isa Pereira, Dibiase, Guti, Nona, Vieira, Brugnoni al fianco di conferme eccellenti come Ferrara, Ciferni, Verzulli, Bernotti e Pascual, citata per ultima per meglio evidenziare i suoi primati tra le straniere in azzurro: alla quarta stagione a Falconara ha messo insieme 79 presenze (meglio di lei solo Luciani) e 33 gol.

«Un anno da incorniciare per Falconara – commenta capitan Luciani - La cosa bella di questa squadra è il clima sereno che si respira. Ogni giorno andiamo ad allenarci contente e questo fa sì che tutto sia più semplice, più naturale. Andiamo avanti così e cerchiamo di migliorarci costantemente. L’obiettivo per il 2020? Per prima cosa vogliamo far divertire il pubblico e su questo, ogni giorno, abbiamo riscontri sempre più positivi. E poi è tempo di portare qualche titolo a Falconara: ci proveremo fino alla fine». A partire da subito o quasi. Ancora qualche giorno di vacanza e poi le Citizens si ritroveranno agli ordini di mister Neri e del preparatore atletico Massimo Pistoni per preparare le gare in programma: il 19 gennaio al PalaBadiali contro il Montesilvano per la prima partita del girone di ritorno del campionato e poi, via, il 22 gennaio, verso Statte (ancora le rossoblu) per il quarto turno della Coppa della Divisione, valido per l’accesso alla Final4 della competizione.