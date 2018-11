Il Gran prix regionale di burraco dell’U.S. Acli è arrivato alla conclusione

RIPE (Trecastelli – AN)– E’ arrivato alla conclusione il Gran Prix regionale di burraco organizzato dall’ASD Valli Misa e Nevola e dall’U.S. Acli Marche. Domenica 9 dicembre, infatti, a Ripe si svolgerà l’ottava ed ultima tappa di una manifestazione che ha visto la partecipazione, nei vari appuntamenti, di circa 400 persone provenienti da Marche, Abruzzo ed Umbria.

Dopo sette turni nella classifica generale al comando troviamo Anna Maria Girlanda ed Antonio Trotta con 364 punti, a seguire Giuliana Mandolini e Massimiliano Mosca con 323, Mariano Cacciatore e D’Amario Alessandro 287, poi Giulio Mosciatti con 285, Cinzia Pierfederici e Fermina Stefanini con 284, Susanna Bucci e Assunta Peroni con 281, Katia Lucetta Vecchioni con 267. Il programma dell’ultima tappa prevede lo svolgimento della manifestazione nella sede della Pro Loco in via Roma 27 a partire dalle ore 15,30 con l’accreditamento delle coppie che prenderà il via a partire dalle ore 15.

Il torneo si svolgerà con la formula delle 4 partite: 3 mitchell e una danese, per 4 smazzate. Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i due responsabili della manifestazione: Massimiliano (3389028364) oppure Valerio (3271376882).