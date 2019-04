Esordio tra i professionisti per il pugile osimano, Charly manda KO l'avversario serbo

E' subito vittoria all'esordio tra i professionisti della boxe per il pugile osimano Charlemagne Metonyekpon, che ieri a Castelfidardo ha vinto alla quinta ripresa per KO tecnico contro l’agguerrito ed esperto avversario di origine serba Mark Pavlovic.

Alla presenza di un folto pubblico che ha riempito i gradoni del palazzetto dello sport di Castelfidardo, Charlemagne Metonyekpon, meglio conosciuto come Charly, ha da subito evidenziato le sue doti tecniche colpendo ripetutamente il serbo dal primo match con poderosi destri al volto. Vani sono stati i tentativi di Pavlovic di legare Charly, che dalla quarta ripresa si è scatenato, iniziando a colpire con ganci e montanti al bersaglio grosso del serbo, costringendo ripetutamente l’arbitro Sauro Di Clementi a interrompere il match per contarlo. Fino a decretare la vittoria per KO tecnico a favore del pugile osimano.

Dunque debutto senz’altro positivo per Charly, cresciuto nel vivaio della Boxing Club Castelfidardo e allenato dai maestri Andrea Gabbanelli e Daniele Marra che contano diversi pugili professionisti nel gruppo sportivo fidardense. All’evento erano presenti anche il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani ed il presidente della Federazione pugilistica Marche Gabriele Fradeani.