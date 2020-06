Bonus calcio, l'idea della Giovane Ancona: adesione da parte di altre 6 squadre doriche

La Giovane Ancona riparte. Da diverse settimane la società del patron Schiavoni e del presidente Diego Franzoni sta mettendo in campo tutte le risorse possibili per vincere il Coronavirus: sanificazione degli ambienti, rapid-test per i membri dello staff, interesse per il bando dello Stadio Dorico (leggi l'intervista). «Ma in cima alla lista dei nostri pensieri ci sono i ragazzi e le loro famiglie - ricorda Franzoni - ecco perché abbiamo studiato un provvedimento di sostegno economico per la prossima stagione. Lo chiameremo bonus-calcio. Gli ultimi tre mesi sono stati difficili per tutti, a partire dai nostri giovani atleti costretti in casa, lontani dallo sport e dagli amici, ma anche per la nostra società, che ha subito ripercussioni economiche importanti a causa della chiusura degli impianti e della crisi economica che ha colpito i nostri sponsorı. Soprattutto non si lascia mai solo un compagno in difficoltà ed è così che sentiamo le famiglie, che da anni affidano i propri ragazzi ai nostri meravigliosi tecnici: compagni di squadra nella partita educativa».

Così per loro arriva l'idea del"bonus-calcio": ai tesserati che confermeranno l'iscrizione alla Giovane Ancona per il 2020/2021, verrà fatto uno sconto del 20% sulla quota annuale della prossima stagione sportiva. Un risparmio di circa 50-70 euro, grazie ad una idea nata dalla collaborazione con altre 6 società doriche. Il bonus-calcio è stato infatti condiviso con la Nuova Folgore, Le Grazie Juvenilia, ASD Dorica, Ponterosso Anconitana, Junior Calcio Ancona e Polisportiva Candia Baraccola. «Segno che il calcio è davvero un grande gioco di squadra» ha consluso Franzoni.