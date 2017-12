Footoball, bilancio di fine anno rinviato per i gls dolphins ancona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

ANCONA – Fine anno momento di bilanci. Quello dei GLS Dolphins Ancona però quest’anno è stato rinviato all’8 gennaio, al giorno dopo la finale scudetto, lo Young Bowl, che la formazione Under 19 di coach Polenta disputerà il 7 gennaio a Firenze contro l’armata Seamen Milano. Questa felice appendice conta e vale più di ogni possibile bilancio per la società dorica che ha vissuto un 2017 pieno di soddisfazioni. La stagione della prima squadra in IFL non è stata il massimo con il traguardo play off che non è stato centrato. Vero è, serve ricordarlo, che i ragazzi di coach Rotelli hanno perso ben undici titolari dalla stagione precedente e che tra infortuni ed acciacchi molto spesso i Dolphins hanno dovuto fare di necessità virtù. I nuovi americani che sono stati selezionati e che arriveranno nella dorica nella prima settimana di febbraio, qualche gradito ritorno e l’inserimento dei ragazzi della giovanile lasciano ben sperare per una stagione di rilancio nella massima serie. Le giovanili dei coaches Imparato e Marasca continuano a crescere e sia la Under 13 che la Under 16 a breve indosseranno casco e paraspalle lasciando il periodo di flag football per approdare al tackle football con l’obiettivo di partecipare alla Coppa Italia prevista a Giugno a Firenze. Verrà ancor più potenziata la promozione scolastica per rimpinguare le fila del vivaio, unica vera certezza per un progetto di continuità ed il programma di dimostrazioni è già pieno. Non si esclude la possibilità di organizzare a primavere un evento con il CONI in ambito studentesco. E poi c’è la costante formazione dei tecnici che grazie ai rapporti instaurati con college negli States permettono di programmare camp didattici di assoluto valore. Non da ultimo il 2017 sarà ricordato come l’anno in cui coach Rotelli ha vissuto sulla sideline dei Knights di Wartburg una stagione da “professionista”. Insomma tanto si è fatto ma tanto ancora c’è da fare. Come sempre, come ad ogni dicembre. Con una unica certezza: solo puntando in alto, verso la Luna, si arriva alle stelle!. Ufficio Stampa Dolphins Ancona

