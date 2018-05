Da Ancona a Huntington Beach, la scalata del beacher Andrea Storari

Da Ancona a Huntington Beach, la scalata di Andrea Storari beacher emergente e promettente che potremo vedere oggi (venerdì 18 maggio) e domani

(sabato 19 maggio) a Senigallia Classe 1990, nato a Modena ma residente da diversi anni ad Ancona, fisico statuario e possente e grandi doti atletiche: è Andrea Storari, beacher emergente che sta bruciando le tappe nella scalata verso la vetta dell’Olimpo dei pro beacher. Fresco di una tappa World Tour 4* ad Huntington Beach, California, Storari, è impegnato, venerdì 18 maggio e sabato 19 maggio, nella tappa B1 di Senigallia, che si svolge nell’ambito dell’evento Sunsen. Il giocatore da muro dorico, da qualche mese fa coppia con Davide Benzi, beacher genovese dalle grandi doti di difesa. Insieme hanno intrapreso un cammino che sta dando soddisfazioni: in California, la coppia, pur ancora acerba e meno ricca di esperienza rispetto a giocatori navigati e abituati alle tappe di World Tour, è riuscita a superare agilmente il primo turno di qualifica, contro la Turchia di Kavuzlu-Kurt, sfiorando poi incredibilmente il colpaccio anche al secondo turno, valevole per l’accesso al tabellone principale, contro i fortissimi brasiliani Alvaro-Saymon. Un risultato più che meritevole per una coppia nuova e alle prime prese con sfide così stellari.

E’ un team, quello di Storari-Benzi, in continua crescita dal quale è lecito aspettarsi altri grandi risultati. Andrea Storari ha esordito, giovane, nella pallavolo locale, per poi decidere subito che la sua vera passione è la sabbia. Con grande dedizione si è quindi dedicato a questa specialità, raggiungendo livelli fisici, tecnici e atletici notevoli. Studia massofisioterapia e, con grande professionalità e passione, si dedica anche all’attività di allenatore di beach volley. «La strada è in salita – dichiara Storari – e la nostra coppia è relativamente nuova, visto che con Benzi ho giocato alcune tappe federali la scorsa estate. I risultati ci sono comunque stati, grazie a podi conquistati e a questa meravigliosa e importante esperienza che abbiamo fatto in California. Lavoreremo duro per tutta l’estate e stiamo preparandoci per partecipare ad altre tappe B1 italiane e di World Tour». Fitto il calendario di allenamenti per Storari, che per tutta l’estate farà la spola tra le sabbiose spiagge di Palombina e Rimini per lavorare col suo socio.«La difficoltà vera – dice il beacher dorico – è che questo è uno sport costoso. Spostamenti, trasferte, iscrizioni ai tornei… cerchiamo sponsor che possano sostenerci». Appello lanciato. Le possibilità di visibilità, dati i risultati della coppia, sicuramente non mancano.

