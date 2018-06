Basket, Ubi Banca e Aurora: il matrimonio continua tra le mura del palas

L'Aurora Basket per il campionato di A2 della prossima stagione trova, o meglio ritrova, un prezioso alleato. Ubi Banca ha infatti rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con la società jesina che prevede il diritto di naming per il PalaTriccoli che sarà anche quest'anno Ubi Banca Sport Center. L’accordo prevede, fra le altre cose, la visibilità del brand UBI Banca all’interno e all’esterno del palas di via Tabano sui totem luminosi, sui banner, sui tabelloni segnapunti, sul parquet e su tutte le transenne all’interno dell’impianto. La sponsorizzazione prevede anche la possibilità di organizzare giornate dedicate, denominate UBI Banca Day, con iniziative speciali che coinvolgeranno tifosi e clienti della banca. Da circa 20 anni UBI Banca, prima con il vecchio brand Banca Popolare di Ancona come co-sponsor di maglia e adesso con il logo UBI Banca che dà il nome al palazzetto di via Tabano, è a fianco dell’Aurora Basket Jesi nei suoi campionati di serie A. L’accordo fra UBI Banca e Aurora Basket avrà anche un aspetto commerciale. I tifosi in possesso di carte di credito Hybrid di UBI Banca avranno infatti la possibilità di pagare in rate mensili l’abbonamento al campionato 2018/19 dell’Aurora.

«Il rinnovo di questo accordo di sponsorizzazione testimonia la vicinanza e l’attenzione del nostro istituto di credito alle eccellenze sportive del territorio, come l’Aurora Basket, che da anni è uno dei simboli più importanti della pallacanestro marchigiana» commenta Nunzio Tartaglia, responsabile della macro area territoriale Marche Abruzzo di UBI Banca. «Siamo convinti che questo legame, che in passato ha regalato molte soddisfazioni sia alla Banca sia all’Aurora, continuerà a generare nuovi successi». «Siamo felici di presentare la nuova campagna abbonamenti presso la sede UBI, come accade ormai da un ventennio a testimonianza di una collaborazione ormai consolidata” sottolinea Altero Lardinelli, amministratore unico dell’Aurora Basket. “Ci aspettiamo una risposta forte del territorio e ci auguriamo di vivere insieme ulteriori soddisfazioni». Ubi è il primo gruppo finanziario del Paese ad affiancare il proprio nome al più famoso brand mondiale di basket, l’NBA (National Basket Association) e dallo scorso anno è anche sponsor ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro.