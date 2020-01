Il Cus Ancona basket femminile passa sul campo dell'Umbertide

ANCONA - Nel campionato di serie C umbro marchigiano il Cus Ancona passa per 57 a 49 sul campo dell'Umbertide. Gara quella giocata in Umbria non semplice per le ragazze di Cristiano Gaspari che hanno trovato il modo di complicarsi la vita con l'Umbertide che fino all'ultimo è rimasto sulla scia del Cus Ancona. All'intervallo Cus Ancona avanti per 27 a 26 con tanti errori sopratutto in fase difensiva. Alla ripresa delle ostilità le ragazze di Cristiano Gaspari scattano in avanti: 44 a 34 ma nelle battute finali sono costrette a subire il ritorno dell'Umbertide con il terzo tempo che vede il Cus chiudere avanti di 2 soli punti. Da rivedere i tiri liberi che hanno visto un imbarazzante 19/39 sempre per quello che riguarda il Cus Ancona. Il quarto tempo non inizia nel migliore dei modi con l'Umbertide che si porta avanti di due lunghezze.

Nei minuti finali a fare la differenza ci pensa il Cus Ancona squadra senza dubbio più esperta e navigata dell'Umbertide che trova il modo di recuperare palloni in zona pressing ma sopratutto i punti che servono per vincere la partita. All'Umbertide resta la grande soddisfazione di aver messo in difficoltà una squadra esperta come il Cus Ancona che solo nei minuti finali ha trovato il guizzo vincente per portare a casa questa vittoria. Da sottolineare la prova offerta dalla Montecucco e dalla Cerri con 23 e 14 punti a referto. Cus Ancona che tornerà in campo domenica 26 gennaio al pallone dei Salesiani contro il Perugia.