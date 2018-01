Pallanuoto, la Barbato Design affonda nelle acque di Como: «Abbiamo sprecato troppo»

COMO- La Barbato Design Vela Ancona affonda nelle acque di Como. Di fronte alla squadra di Susak e dell'osimano Busilacchi (tre reti ciascuno) gli anconetani, falcidiati dalle assenze di capitan Simo, Sabatini e Breccia, non riescono a ritrovare la vena delle prime due partite di campionato e cedono con il punteggio di 5-10. Tanti errori permettono alla Como Nuoto di prendere progressivamente il largo, come testimoniano i parziali di gioco, tutti a favore della squadra di Venturelli. Il tecnico anconetano Igor Pace, a fine match, ha giudicato positivamente la prestazione complessiva dei suoi: «Complessivamente non abbiamo giocato una brutta gara, il punteggio lascerebbe intendere qualcosa di diverso, alla fine abbiamo anche un po' mollato, quindi gli ultimi gol contano relativamente. Ma abbiamo nuotato, difeso, lottato, abbiamo preso tante espulsioni a favore, però poi abbiamo tirato molto male, ed è l'unica cosa che mi sento di sottolineare in negativo, una cosa di cui mi prendo anche le mie responsabilità e sui cui certo dovremo lavorare molto. Perché abbiamo tirato davvero male in tutte le situazioni in cui ci sarebbe stato da buttarla dentro, in superiorità numerica ma anche in situazioni di contropiede. Sì, avevamo qualche assenza ma non credo che se fossero stati presenti i giocatori che ci mancavano sarebbe cambiato qualcosa. La Como Nuoto ha fatto la sua partita, noi abbiamo sprecato tantissimo. Dobbiamo ritrovare al più presto lo spirito delle prime due giornate».