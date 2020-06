Schiavoni sfida Marconi per la gestione del Dorico: «Parteciperemo anche noi»

Sergio Schiavoni sfida l’Anconitana per il bando sulla gestione del Dorico. «Ci siamo anche noi», ha annunciato il fondatore dell’Imesa, intervenuto a Radio Tua come presidente dell’associazione sportiva Giovane Ancona. «E’ un bando pubblico, non remo contro: semplicemente siamo interessati a partecipare alla gestione dell’impianto, è una decisione che è stata presa dal consiglio direttivo e dal nostro presidente, Diego Franzoni».

E’ un vero colpo di scena: si profila un duello tra il presente e il passato del calcio dorico, cioè tra il presidente dell’Anconitana, Stefano Marconi, e l’ex patron dell’Us Ancona, Sergio Schiavoni, per la gestione dello stadio Dorico. Il bando non è ancora stato pubblicato, ma quando uscirà sia l’Anconitana sia la Giovane Ancona (che già gestisce i campi all’Aspio) parteciperanno. Intanto, dopo lo stop forzato per il Coronavirus, sono ripresi i lavori di ristrutturazione dell'impianto del Viale della Vittoria: si attende il completamento della prima fase dei lavori (con il rifacimento del campo in erba sintetica, l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione e la realizzazione di un campetto coperto per il calcio a 5) affidati al consorzio modenese Cme per 467.888 euro (con un ribasso d'asta del 22,646%) per l'emanazione del bando.