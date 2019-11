Cambio in panchina all'Aurora Jesi, via Valli: il nuovo coach è Ghizzinardi

Cambio in panchina all'Aurora Jesi. Il nuovo coach è Marcello Ghizzinardi: subentra ad Alessandro Valli, esonerato dopo la sconfitta casalinga con la Bakery Piacenza, che la società ringrazia «per l’impegno e la professionalità profusi nello svolgimento del proprio ruolo».

Già individuato il nuovo allenatore degli arancioblù. E' Marcello Ghizzinardi, 48 anni di Codogno (Lodi), reduce da tre annate alla guida della Paffoni Omegna, formazione con la quale ha vinto due Coppe Italia (nel 2018 proprio sulle tavole dell’UBI Banca Sport Center) e con cui ha registrato ottime performance in post-season, sfiorando per due volte l’accesso alla Final Four Promozione. Prima del triennio in Piemonte, il tecnico lombardo ha guidato per 3 anni l’Urania di Milano, con la risalita fino all'A2.

Ghizzinardi arriverà nella giornata di domani a Jesi per guidare, nel pomeriggio, il primo allenamento e alle 19 verrà presentato ufficialmente a giornalisti e tifosi presso la sala stampa dell'Ubi Banca Sport Center.