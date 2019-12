Non si canta in casa del Gallo, Muratori punisce l’Anconitana

Il Gallo canta una volta, quanto basta per fermare l’Anconitana. A Montecchio i biancorossi cedono per 1-0 in casa della capolista Atletico Gallo. Buona comunque la prova di carattere dei dorici, determinati ma spreconi.

La partita

Parte convinta l’Anconitana con le folate di Mansour sulla sinistra. Buon dialogo da subito tra lo stesso Mansour, Cameruccio e Ambrosini. Al 15’ proprio Cameruccio si trova a tu per tu con Cappuccini, ma la sua conclusione è troppo debole. Alla mezz’ora l’Atletico inizia a uscire e la prima occasione dei padroni di casa arriva con Bartolini che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sfiora di testa la traversa. Poco dopo Battistini si supera praticamente sulla linea di porta con una parata d’istinto sul destro di Rizzato. C’è gloria anche per Cappuccini che, in tuffo, nega il vantaggio a Magnarelli dal limite dell’area. In avvio ripresa Ambrosini sfiora il vantaggio di testa, palla di poco al lato. Al 51’ Bartolini, colpito alla coscia durante uno scontro di gioco, lascia il campo a Belkaid. Il gol arriva al 54’ con Muratori che raccoglie il suggerimento da sinistra di Rizzato e infila di testa Battistini. Dopo il vantaggio l’Atletico si chiude nella propria metà campo, la reazione biancorossa porta Ambrosini vicino al gol al 63’: conclusione smorzata da Nobili e palla che non fa in tempo a entrare in rete. L’ultimo quarto d’ora è arrembaggio biancorosso, ma c’è tempo solo per una prodezza di Cappuccini su Ambrosini allo scadere e per l’espulsione al 92’ di Mansour per simulazione in area avversaria (doppio giallo).