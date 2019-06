Sef Stamura da applausi: tre atleti a medaglia ai campionati Allievi di Agropoli

Brilla la Sef Stamura Ancona ai Campionati italiani Allievi di Agropoli. Nell’occasione più importante dell’anno per la categoria, tre giovani atleti anconetani sono arrivati a medaglia, con importanti risultati personali.

Strepitosa la gara nel salto triplo di Nicola Sanna (GUARDA IL VIDEO) che ha chiuso al quarto posto con la misura di 14.58 dopo un formidabile 14.87 nella fase di qualificazione, con cui il ragazzo non ancora sedicenne, allenato da Stefano Luconi, si è migliorato di quasi un metro in un colpo solo, dimostrando le sue enormi potenzialità. Una misura che lo porta al secondo posto in Italia per la categoria Allievi. Ottima prestazione anche per altri due atleti della Sef Stamura: quinto posto nel salto in lungo per Matteo Colletta con 6.79 nel turno eliminatorio e 6.77 in finale e per Francesco Piccinini che nel peso cresce a 15.33 dopo i 14.87 della qualificazione.

Ma meritano un applauso tutti gli altri atleti della Sef Stamura che hanno partecipato ai campionati di Agropoli: Francesca Marani nel peso, Francesca Botnari nel salto in alto, Paolo Degli Esposti negli 800 metri e Tommaso Ajello nei 3000 metri.

Gallery