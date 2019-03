Coppa Giovani al Palindoor, bene i ragazzi della Sef Stamura Ancona

In evidenza diversi giovani stamurini nella Coppa Giovani, intestata a Pasquale Del Moro, disputata al Palaindoor. Manifestazione riservata agi under 14 e 16 di diverse regioni italiane. Intanto va rimarcato il secondo posto a livello di squadra, dietro l’Atletica Sangiorgese, poi che la Sef Stamura si è classificata al primo posto nella categoria cadetti (under 16) sia a livello maschile che femminile. I successi individuali, sempre tra i cadetti, portano la firma di Filippo Sanna nei 1.000 metri in 2’49”17, di Tommaso Boriani nell’asta con 3 metri, di Matteo Ruggeri nel salto in lungo con 6,36, di Giorgia Messi nei 60 ostacoli in 9”65, di Lucia Lamura nei 3 chilometri di marcia e delle staffette 4x200 maschile (Michele Pizzichini, Davide Orlando, Emanuele Conti e Matteo Ruggeri) in 1’39”70 e 4x200 femminile (Giorgia Messi, Elena Ciarrocchi, Claudia Scarponi, Beatrice Polenta) in 1’50”35. Al secondo posto sono arrivati Davide Orlando nei 200 metri e Pietro Lombardi nella marcia. Nella categoria ragazzi (under 14) la squadra maschile si è classificata sesta e quella femminile ottava.