Atletica, Coppa Giovani: più di mille gli atleti in pista al Palaindoor

Festa di sport al Palaindoor di Ancona per la Coppa Giovani. Un evento unico nel suo genere, dedicato a cadetti (under 16) e ragazzi (under 14) con in palio i titoli regionali e più di mille atleti-gara provenienti anche da altre regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e San Marino, oltre alle Marche. Vittoria finale nella classifica a squadre per la Collection Atletica Sambenedettese che precede Atletica Sangiorgese Renato Rocchetti e Atletica Fabriano, mentre nelle graduatorie di categoria si aggiudicano il primo posto Atletica Fabriano (cadetti e ragazzi), Atletica Ravenna (ragazze) e Collection Atletica Sambenedettese (cadette), in un clima di agonismo ma soprattutto improntato al divertimento.

Tanti risultati di rilievo sul piano individuale: due successi della cadetta Martina Cuccù(Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) con 8”88 nei 60 ostacoli, vicina al suo primato regionale, e in 7”87 sui 60, davanti alla vicecampionessa italiana della 4x100 metri Irene Pagliarini(Collection Atl. Sambenedettese, 8”01). Bel duello anche nel triplo cadetti con Simone Guidotti (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) che atterra a 12.47 per avere la meglio nei confronti di Nicola Sanna (Sef Stamura Ancona, 12.43), invece nel lungo 5.88 di Matteo Ruggeri (Sef Stamura Ancona) e nei 60 ostacoli si migliora Lorenzo Agostini (Asa Ascoli Piceno) con 8”62. Per i vincitori della Collection Atletica Sambenedettese, conquistano il titolo regionale i cadetti Luca Patrizi (24”42 nei 200), Anthea Pagnanelli (27”33 sui 200), Eva Joao Polo (4.91 nel lungo) e Giorgia Di Salvatore (10.39 nel peso).

Ancora protagonista tra i ragazzi Francesco Ranxha (Atl. Fabriano), al suo quarto record marchigiano di questa stagione indoor con 26”09 sui 200 metri, un centesimo in meno rispetto al 26”10 del 28 gennaio con cui aveva migliorato il 26”19 di sette giorni prima. Ma il giovane fabrianese, 13 anni appena compiuti, nel 2018 ha stabilito inoltre il limite regionale di categoria anche nel lungo con 5.05. Per il ragazzo allenato da Gabriele Archetti, il secondo successo individuale arriva nei 60 metri con 7”92. Doppietta di titoli anche per il compagno di club Federico Tempestini, 9”86 sui 60 ostacoli e 1.55 nell’alto, e al femminile di Meskerem Paparello (Atl. Ama Civitanova), 8”69 nei 60 piani e 28”89 sui 200 metri. Nella giornata precedente, entusiasmo alle stelle per l’appuntamento di “Esaindoor” rivolto agli esordienti dai 6 agli 11 anni. La rassegna ha visto coinvolti più di 400 ragazzi con tanti spettatori al seguito e ha consentito a tutti di svolgere un’attività continua, con “gare” a tempo disputate in simultanea ruotando su diverse stazioni. E così gli esordienti nati nel 2007-08 si sono cimentati nella corsa veloce sui 50 metri, nel salto in lungo e nel lancio del peso, mentre la fascia di età inferiore (2009-10) ha affrontato la corsa, un percorso misto e un lancio di precisione, infine i nati nel 2011-12 sono stati impegnati in vari percorsi.