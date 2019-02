Atletica master, Ottaviani in gara a quasi 103 anni

Tante emozioni ad Ancona, nella seconda giornata dei Campionati italiani master indoor. Non finisce di stupire Giuseppe Ottaviani (Gs Atl. Effebi Fossombrone), ancora in gara a quasi 103 anni di età per trasmettere la sua passione. L’inesauribile marchigiano di Sant’Ippolito, nato il 20 maggio 1916, anche quest’anno si mette alla prova nel salto in lungo, con la misura di 0,77. E soprattutto ribadisce il suo messaggio di amore per lo sport: “Tornare qui è sempre bello, in mezzo agli amici dell’atletica, e non potevo mancare a questo appuntamento con la rassegna tricolore. È andata anche meglio rispetto ai campionati all’aperto dell’anno scorso, due centimetri in più. Ma continuo perché mi diverto, è questo che conta”. Cresce il medagliere delle Marche con altri piazzamenti da podio. Nell’alto SM45 si impone Marco De Angelis (Team Atl. Marche) con 1,86 che è la sua migliore prestazione delle ultime tre stagioni. Il sangiorgese, ormai da un decennio ad Ancona per lavoro, si allena sotto la guida tecnica di Marco Tamberi, presente a bordo pedana insieme al bronzo mondiale Alessia Trost. Doppietta nei salti SM70 di Giuliano Costantini (Gs Atl. Effebi Fossombrone), anche lui di Sant’Ippolito, che domina l’alto e il lungo. Nella velocità arriva un altro titolo di Annalisa Gambelli (Sef Stamura Ancona) con 8.71 nei 60 SF55, invece sui 400 metri festeggiano il successo Emanuela Stacchietti (Sef Macerata, SF60) ed Elisa Masci (Sport Atl. Fermo, SF35).

Proseguono i record con il nuovo exploit da primato mondiale di Antonio Nacca (Amatori Masters Novara), stavolta nei 1500 M95 con il tempo di 10:55.85 dopo quello nei 3000 di ieri e in attesa di tornare in pista per gli 800 metri di domenica. Sulla stessa distanza il lombardo Davide Raineri (Cs San Rocchino), all’esordio in una rassegna tricolore master, demolisce la migliore prestazione italiana dei 1500 SM45 in 3:59.22. Un grande talento a livello giovanile, azzurro ai Mondiali juniores nel ’92, che ha ripreso dopo vent’anni di stop e nella scorsa stagione ha realizzato tutti i limiti nazionali di categoria nel mezzofondo outdoor. Anche gli sprinter protagonisti, a cominciare dall’ex azzurro Mario Longo (Atl. Posillipo) che sfreccia in 7.41 sui 60 metri SM55 e ritocca il suo primato italiano di categoria. Al femminile l’intramontabile Emma Mazzenga (Expandia Atl. Insieme Verona) coglie il suo ennesimo record con 12.92 nei 60 SF85. Formidabili le due volate di Aramis Diaz (Atl. Biotekna Marcon), 8.07 nei 60 ostacoli per il limite nazionale SM45 e poi l’atleta di origine cubana impressiona anche sulla distanza piana in 7.18. Nel peso un altro protagonista a livello assoluto, Giovanni Tubini (Olimpia Amatori Rimini), arriva al primato di categoria SM55 con 14,60. Domani la terza e ultima giornata di una manifestazione come sempre molto partecipata, con quasi 1400 atleti in gara.

RECORD MONDIALE: 1500 M95: Antonio Nacca (Amatori Masters Novara) 10:55.85

MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE

1500 SM45: Davide Raineri (Cs San Rocchino) 3:59.22

60hs SM45: Aramis Diaz (Atl. Biotekna Marcon) 8.07

60 SM55: Mario Longo (Atl. Posillipo) 7.41

60hs SM55: Antonio D’Errico (Arca Atl. Aversa Agro Aversano) 9.12

Peso SM55: Giovanni Tubini (Olimpia Amatori Rimini) 14,60

Marcia 3000 SM80: Romolo Pelliccia (Atl. Libertas Orvieto) 18:07.49

Marcia 3000 SF70: Rita Del Pinto (Liberatletica Roma) 20:45.67

60 SF85: Emma Mazzenga (Expandia Atl. Insieme Verona) 12.92

MEDAGLIE ATLETI MARCHIGIANI

ORO

Alto SM45: Marco De Angelis (Team Atl. Marche) 1,86

Alto SM70: Giuliano Costantini (Gs Atl. Effebi Fossombrone) 1,39

Lungo SM70: Giuliano Costantini (Gs Atl. Effebi Fossombrone) 4,47

Lungo SM100: Giuseppe Ottaviani (Gs Atl. Effebi Fossombrone) 0,77

400 SF35: Elisa Masci (Sport Atl. Fermo) 1:01.48

60 SF55: Annalisa Gambelli (Sef Stamura Ancona) 8.71

400 SF60: Emanuela Stacchietti (Sef Macerata) 1:16.15

ARGENTO

1500 SM40: Luigi Del Buono (Sef Stamura Ancona) 4:24.81

60 SM70: Livio Bugiardini (Sef Macerata) 8.50

60hs SM70: Giulio Mallardi (Sef Macerata) 12.97

Marcia 3000 SM70: Mario Fiori (Atl. Osimo) 17:30.60

Lungo SM80: Giuseppe Miccoli (Atl. Alma Juventus Fano) 3,13

Peso SF45: Magdalena Pandele (Sef Macerata) 8.09

Peso SF55: Lina Frontini (Atl. Osimo) 9.60

Marcia 3000 SF55: Paola Bettucci (Atl. Avis Macerata) 18:11.32

Marcia 3000 SF65: Patrizia Nardi (Sef Macerata) 22:52.57

400 SF70: Anna Di Chiara (Nuova Atl. Sangiustese) 1:47.09

Marcia 3000 SF70: Maria Pia Luchetti (Sef Macerata) 26:41.18

BRONZO

60hs SM60: Renzo Capecchi (Atl. Alma Juventus Fano) 10.58

Lungo SF35: Monica Crescimbeni (Sef Macerata) 4.08

Marcia 3000 SF50: Francesca Frulla (Nuova Podistica Loreto) 17:43.58

Peso SF50: Sandra Ghergo (Atl. Osimo) 9.17

Lungo SM80: Raffaello Piermattei (Atl. Fabriano) 2,74