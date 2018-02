Campionati Italiani Indoor, presenti oltre 900 atleti U18

Prosegue a ritmo incessante la stagione dell’atletica al coperto. Dopo la rassegna tricolore dedicata a Juniores e Promesse, che ha animato il weekend appena trascorso, in arrivo un altro evento nel segno dei giovani: i Campionati Italiani Allievi indoor, di nuovo ad Ancona sabato 10 e domenica 11 febbraio. Attesi oltre 900 atleti-gara in rappresentanza di 212 società, per contendersi i 24 titoli nazionali in palio. Una sola categoria stavolta, gli under 18, ma con cifre di presenze decisamente significative e in linea rispetto alle passate stagioni, grazie a una notevole partecipazione in tutte le gare del programma. Sarà la tredicesima edizione riservata agli allievi, la dodicesima nello stesso impianto e per il quinto anno consecutivo in un fine settimana esclusivamente riservato, mentre le precedenti erano in compartecipazione mista con gli juniores: i primi Tricolore giovanili risalgono al 1976. La serie dei Campionati Italiani andrà poi avanti con gli Assoluti indoor del 16-18 febbraio.

I NUMERI - Alla manifestazione sono annunciati per il momento 448 uomini e 461 donne, ma il totale potrebbe crescere ulteriormente con le iscrizioni in ritardo. Le gare più affollate sono quelle dei 60 metri che contano ben 103 sprinter al via sulla distanza piana (52 al femminile e 51 al maschile) e 108 nei 60 ostacoli (57 allievi e 51 allieve), invece 55mezzofondisti saranno impegnati sui 1000 metri e i 400 vedranno in azione 54 atleti. Tra i concorsi spicca il dato del salto triplo con 70 iscritti, quindi 55 lunghisti e 54 pesisti.

DIRETTA STREAMING - Anche quest’anno sarà possibile seguire i Campionati Italiani Allievi indoor di Ancona (10-11 febbraio) in diretta video streaming su atletica.tv per vivere le sfide e le emozioni di questa rassegna giovanile.