Atletica, il nuovo d.t. punta forte su Tamberi: «Vorrei tornasse a volare»

«Gimbo è in credito con il destino: già agli Europei indoor di Glasgow comincerà a riscuoterlo. L’anno prossimo vorrei si consolidasse sui 2,35 per tornare a volare a Tokyo». Sono queste le parole del nuovo direttore tecnico della nazionale di atletica italiana Antonio La Torre, classe 1956, pugliese di Manfredonia trapiantato in Lombardia a 9 anni.

Lo ha detto in una più generale e approfondita intervista rilasciata alla giornalista Gaia Piccardi del Corriere della Sera. nelle sue parole c’è la volontà di guardare al futuro, verso i mondiali di Doha e Tokyo 2020, per cui «basta rimpiangere Mennea e la Simeoni: puntiamo sugli atleti da podio, una decina». Ma tra i top sono Filippo Tortu e l’anconetano Gianmarco Tamberi.