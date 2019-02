Pioggia di medaglie per la Sef Stamura, show ai Campionati Master

Quattro medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo: questo l’ottimo bottino di medaglie ottenute dagli atleti stamurini ai campionati italiani master del Palaindoor. Doppio oro per l’inossidabile velocista Annalisa Gambelli, che si è messa in bacheca il titolo dei 60 metri over 55 in 8”71 e dei 200 in 29”30. Primi posti anche per Loredana Santoni nei 3000 over 50, corsi in 11’35247, e per Luigi Del Buono nei 3000 metri over 40 con il tempo di 9’08”82.

Lo stesso Del Buono ha ottenuto anche un argento nei 1500 con il tempo di 4’24”81, imitato dalla sua compagna Denise Tappatà nei 3.000 over 35 in 11’04”44. Infine da segnalare le due ottime medaglie di bronzo ottenute da Lucia Burini, over 35, nei 3.000 metri (in 11’11”50) e negli 800 con il tempo di 2’36”08.