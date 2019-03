Il salto di Gimbo è d'oro, Tamberi è il nuovo Campione d'Europa Indoor

Gimbo è tornato. L'atleta anconetano ha vinto oggi pomeriggio la medaglia d'oro (la seconda in carriera) ai Campionati Europei Indoor in corso a Glasgow. Il 26enne ha raggiunto la misura di 2.32, precedendo il greco Baniotis e l'ucraino Protsenko, entrambi fermi a 2.26. Grande la gioia per Tamberi, che dopo il titolo italiano, sembra aver definitivamente superato i problemi fisici.