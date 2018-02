Atletica, Campionati Italiani Indoor: le Marche fanno il tifo per 28 atleti

Tre giornate per i Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica, da venerdì 16 a domenica 18 febbraio, con 28 marchigiani in gara. Sugli 800 metri difende il suo titolo Simone Barontini, che quest’anno ha già ripetuto la doppietta tricolore 800-1500 nella rassegna nazionale juniores. Di fronte al pubblico del Palaindoor, il 19enne della Sef Stamura Ancona scenderà in pista domenica alle ore 15.30. Nel mezzofondo da seguire anche la pesarese Ilaria Sabbatini (Atl. Avis Macerata), bronzo nella scorsa edizione sui 1500 e annunciata anche nei 3000 metri. Un’altra campionessa italiana under 20 è attesa nei 400 metri, la 17enne Elisabetta Vandi (Atl. Avis Macerata). Attenzione quindi ai progressi delle giovanissime allieve che sono salite sul podio nella manifestazione dedicata agli under 18 dello scorso weekend: la filottranese Benedetta Trillini (Team Atl. Marche) nell’alto, Melissa Mogliani Tartabini (Atl. Recanati), 15enne di Potenza Picena, e la sangiorgese Greta Rastelli (Team Atl. Marche) sui 60 metri, invece nella marcia è iscritto il fabrianese Giacomo Brandi (Atl. Avis Macerata), bronzo tricolore under 23.



28 ATLETI MARCHIGIANI ISCRITTI

Atl. Fabriano: Irene Rinaldi (peso)

Sef Stamura Ancona: Simone Barontini, Stefano Massimi (800); Giada Bernardi, Benedetta Boriani, Martina Buscarini, Marica Gigli (4x200)

Collection Atl. Sambenedettese: Loris Manojlovic, Andrea Pacitto (60 ostacoli)

Sport Atl. Fermo: Vittorio Massucci (60); Dajana Flamini, Costanza Muratori, Francesca Ramini, Elvira Yeabarth (4x200)

Team Atl. Marche: Greta Rastelli (60 e 4x200); Benedetta Trillini (alto); Angelica Ghergo, Valentina Natalucci, Irene Pesaresi (4x200)

Atl. Avis Macerata: Giacomo Brandi (marcia 5000); Nicola Cesca (60 ostacoli); Ilaria Sabbatini (1500, 3000); Elisabetta Vandi (400); Lorenzo Angelini, Andrea Corradini, Dennis Marinelli, Iacopo Palmieri (4x200)

Atl. Recanati: Melissa Mogliani Tartabini (60)