Vieira, Guti e Luciani le più richieste all’asta: raccolti oltre 1.800 euro per Bignamini e Blu

L’Asta delle maglie Citizens abbatte il muro dei 1.800 euro, quasi il doppio dello scorso anno, da devolvere in beneficienza a due grandi realtà falconaresi come l’Istituto Bignamini e Blu Pubblica Assistenza. Con il campionato di Serie A femminile di calcio a 5 sospeso e poi annullato per l’emergenza sanitaria non è venuto meno l’entusiasmo per le ragazze “con il falco sul cuore” che mai come in questa stagione erano riuscite a riempire la gradinata del PalaBadiali. Nessuna vittoria sul campo a causa dei titoli non assegnati e un po’ di rammarico perché capitan Luciani e compagne avevano l’occasione di giocarsi Scudetto e Coppa Italia, dimostrando sul campo di poter competere alla pari con le big del campionato. Nel mese di giugno ci si è rifatti con la gara a colpi di rilanci per accaparrarsi le maglie delle giocatrici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ben 14 aste per 14 maglie in 14 giorni. Alla fine le più combattute sono state la 9 della portoghese Sofia Vieira, la numero 3 della spagnola Guti e la mitica 10 di capitan Sofia Luciani. Il 30 giugno ci sarà il rompete le righe e la società si metterà subito a lavorare per preparare il prossimo campionato. Tra tanti punti interrogativi legati a protocolli sanitari tutti da decifrare ma con un’unica grande certezza: la stagione sportiva 2020/2021 sarà d’argento. Il Città di Falconara, già Leopardi, compie infatti 25 anni di attività tra campionati di calcio e di calcio a 5. Un bel traguardo da festeggiare e onorare al meglio.