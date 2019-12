Campionesse di solidarietà, le citizens consegnano i fondi dell'asta solidale delle maglie

Le maglie delle Citizens si trasformano in donazione per il Bignamini. Questa mattina la consegna della racconta organizzata dal Città di Falconara che, con l'asta delle maglie della Serie A 2018/2019, lo scorso giugno ha raccolto circa 1000 euro di solidarietà tra tifosi e appassionati.

Una delegazione composta dal presidente Marco Bramucci e dalle giocatrici Erika Ferrara e Sofia Vieira è dunque salita questa mattina in via Matteotti per incontrare la direttrice sanitaria Giuliana Poggianti che ha ringraziato le Citizens per l'iniziativa. Il presidente Bramucci ha annunciato, inoltre, che le offerte della gara di ieri contro il Cagliari e altre che saranno raccolte domenica 22 nella gara del PalaBadiali contro il Real Statte (fischio d'inizio, ore 16) andranno sempre a sostegno del Bignamini. Infine l'invito rivolto ai ragazzi seguiti dalla struttura a vedere dal vivo le partite delle "cittadine" azzurre al PalaBadiali.