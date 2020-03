La Komaros sub Ancona sospende le attività per prevenzione contagi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Asd Komaros sub Ancona. Oggetto: Ulteriori provvedimenti sulla protezione dal coronavirus.

Visto l’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica Covid-19; Vista l’emanazione dei Decreti Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 e 10 marzo 2020; Visti i provvedimenti regionali e comunali sulla protezione dal Coronavirus e le circolari delle Federazioni sportive; In considerazione della necessità di adottare in via precauzionale tutte le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, a tutela della salute pubblica e di tutti i soci ed atleti, tutte le attività formative, sportive ed associative sono sospese fino a nuova comunicazione. Le giornate di allenamento e/o di formazione verranno recuperate alla fine del periodo di sospensione. La Segreteria rimarrà aperta solo il venerdì dalle 18,00 alle 19,00, per appuntamento, per comunicazioni contattare il n. 349/6614162, o scrivere alla mail info@komaros.it.

Il Presidente Giovanni Maria Pinat