Effetto Coronavirus, riunito il Gores: rinviata Ascoli - Cermonese

Effetto coronavirus, Ascoli – Cremonese non si gioca. La partita di serie B in programma oggi pomeriggio al Del Duca è stata ufficialmente rinviata.

La decisione è stata presa dal GORES (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) riunitosi anche nelle Marche, in seguito al caso di coronavirus scoperto proprio a Cremona la scorsa notte. Il match è stato rinviato a data da destinarsi. Rinviate anche la gara di serie C tra Sambenedettese e PIacenza e il match di Basket tra l'Aurora Jesi impegnata sul campo della Backery Piacenza

(foto: profilo Facebook Ascoli Calcio 1898 FC)