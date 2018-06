Beatrice e Stella conquistano Arco, oro e argento per le due scalatrici

Nella favolosa cornice naturale di Arco di Trento, tempio italiano e mondiale della scalata, i giovanissimi atleti marchigiani si dimostrano già grandi sfoderando una prova da urlo. Beatrice Stagnaro e Stella Giacani conquistano i metalli più preziosi nei campionati nazionali (Under 10, 12, 14) di arrampicata sportiva svoltosi lo scorso week end nella città trentina. Ventuno i ragazzi marchigiani impegnati nella massima competizione giovanile nazionale. Un’edizione da record che ha visto la partecipazione di 349 atleti tra gli 8 e i 13 anni appartenenti a più di 70 diverse società provenienti da tutto il paese. Un dato che fa capire meglio la portata dell’impresa delle due giovani scalatrici.

Ad appena 9 anni la maceratese Beatrice Stagnaro, della società Arterisko Macerata, conquista una spettacolare medaglia d’oro nella specialità con corda – detta Lead o Difficoltà – arrivando più in alto di tutte le pari età nella categoria Under 10. Stella Giacani, atleta del Manitoba Climbing Team della palestra Natural Center di Chiaravalle (AN), si è invece classificata seconda nella specialità Boulder, senza corda, portandosi a casa l'argento nella categoria Under 12. Per lei si tratta già della terza medaglia conquistata a livello nazionale, dopo l’affermazione di due anni fa che le valse l’argento nella specialità Lead ed il bronzo nella Combinata. Le due giovanissime scalatrici hanno saputo inoltre dimostrare una notevole versatilità agonistica riuscendo a classificarsi fra le prime 10 della classifica Combinata, classifica che tiene conto dei risultati acquisti nelle tre categorie di gara Lead, Speed e Boulder: quarta Beatrice e settima Stella. Un risultato che conferma la bontà del lavoro svolto dalle società locali e la crescita esponenziale del movimento arrampicata anche nella nostra regione con talenti emergenti sempre più giovani. Ed ora tocca ai più grandi, i ragazzi dai 14 ai 19 anni, impegnati ad Arco dal 7 al 10 giugno prossimo.