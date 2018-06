Areni e Luca Massaccesi lasciano la Nova Volley. DS Fulgenzi: “Due ragazzi d’oro”.

LORETO – In attesa di annunciare nuovi accordi che completeranno il roster, la Nova Volley ha voluto ringraziare altri due ragazzi che hanno contribuito ai successi delle ultime stagioni.

“Per tutti i dirigenti della Nova Volley non solo per i rispettivi papà con i quali condividiamo questa esperienza di gestire la società, Luca Massaccesi e Cristian Areni sono come due altri figli” – ha detto il Direttore Sportivo Silvio Fulgenzi. “Ragazzi bravi e buonissimi giocatori che hanno dalla loro parte anche la giovane età e la necessità di fare ulteriore esperienza in serie C per potersi confermare a questo livello”. “Chissà che in un prossimo futuro non possano ritornare a vestire la nostra maglia che, da loretani, anche loro sentono come la propria”. “Del resto il cartellino di entrambi resta alla Nova Volley che li cederà in prestito con l’accordo tra tutte le parti”.

Col il DS Fulgenzi c’è l’opportunità di fare anche il punto sul mercato. “La richiesta di ripescaggio in serie A2 che gli amici di Montalbano hanno presentato ha rallentato un po’ certe operazioni in diverse squadre compresa la nostra – ha aggiunto – ma ora la situazione sembra chiarita. Nei prossimi giorni annunceremo l’ingaggio di almeno altri due nuovi giocatori con i quali siamo ai dettagli.