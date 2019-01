Promozione, Anconitana – Valfoglia: segui la DIRETTA del match 

Minuto 14 - Brivido per i biancorossi: Tommasi lascia partire u traversone che attraversa l'area dell'Anconitana, nessuno lo raccoglie. E' partita viva.

Minuto 12 - Occasione per il Valfoglia: Giunchetti arriva davanti a Lori ma calcia troppo in alto. Dubbi su un posssibile fuorigioco che l'arbitro non rileva

Minuto 11 - Miracolo di Adeyi toglie un gol fatto a Zaldua che di testa ha provato a concretizzare un corner

Minuto 7 - Visciano lancia lungo per Zaldua che viene anticipato dall'uscita di Adebiyi

Minuto 3 - Doppio brivido: Visciano pesca Zaldua davanti al portiere avversario, che però anticipa raccogliendo il pallone in aria. Sul rovesciamento di fronte Sacchi e Giunchetti arrivano davanti a Lori, ma la palla finisce a fondocampo

Minuto 1 - partiti. Anconitana in completo bianco, Valfoglia in kit rosso

Primi applausi al Del Conero: sono per i piccoli alunni della scuola elementare di Pietralacroce che a bordocampo, dopo il riscaldamento dei giocatori, hanno dedicato il loro coro all'Anconitana. Si tratta della canzone che segue ogni vittoria dell'Anconitana: "Freed fromn desire", il successo dance anni '90, rielaborato ovviamente ain chiave biancorossa. Ad accompagnarli, davnti alla tribuna biancorossa, il maestro Samuele Barchiesi.

Fischio d'inizio ore 14:30

Tabellino:

Anconitana: Lori, Tomassini, Zagaglia, Visciano, COlombaretti, Mercurio, Ruibal, Pucci, Mastronunzio, Venturim, Zaldua. A disp: Martiri, Fuglini, Scudiero, Marengo, Mechri, Piergallini, Ghanam, Bartoloni, Jachetta. All: Nocera

Valfoglia: Adebiyi, Arduini, Benianti, Nesi, Serafin, Magnani, Mancini, Giuliani, Tommasi, Sacchi, Giunchetti. A disp: Cappuccini, Tachi, Polidori, Giangolini, Serafini M., Serafini F., Struffi, Elezaj, Ciamaglia. All: Carta