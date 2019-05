Finale Promozione Marche, Anconitana – Valdichienti 0-1: SEGUI LA DIRETTA

FINE PRIMO TEMPO

43' Occasione Anconitana: traversone di Mastronunzio, ma non c'è nessuno pronto a correggere in rete

40' Piergiacomi blocca la conclusione di Mastronunzio

32' Punizione per l'Anconitana, il tentativo di Pucci viene allontanato in fallo laterale

31' GOL VALDICHIENTI. Lattanzi insacca con una conclusione dalla distanza.

29' Lori salva in calcio d'angolo su un pallonetto di Salvatelli, Valdichienti pericoloso

27' Mastronunzio pescato ancora in fuorigioco, proteste del pubblico per la decisione dell'arbitro

25' Angolo per il Valdichienti dopo una pericolosa azione neutralizzata da Mercurio

21 'Mastronunzio anticipato da Fermani, palla in calcio d'angolo

20' Anconitana in pressing nella metà campo degli ospiti

14' Occasione Valdichienti, Salvatelli prova a sfruttare un rimbalzo davanti alla porta, tiro fuori

13' Punizione per il Valdichienti nei pressi dell'area biancorossa, palla respinta dalla difesa

7' Occasione per l'Anconitana, Mastronunzio sorpreso il fuorigioco

5' Angolo per il Valdichienti, Trombetta allontana il pericolo

4' Primi minuti di studio con l'Anconitana che controlla il gioco

3' Punizione per l'Anconitana, ci prova Trombetta ma Mercurio viene anticipato in calcio d'angolo

1' Partiti

Squadre schierate in campo, Anconitana in maglia bianca e pantaloncini rossi, Valdichienti in tenuta verde, rossa e blu

Fischio d’inizio ore 20:30. In caso di parità al 90' si proseguirà direttamente con i calci di rigore.

FORMAZIONI:

ANCONITANA: Lori, Tomassini, Zagaglia, Visciano, Mercurio, Trombetta, Ruibal, Pucci, Mastronunzio, Marengo, Zaldua. A disposizione: Martiri, Colombaretti, Bartoloni, Venturim, Fuglini, Campione, Ghanam, Piergallini, Jachetta. Allenatore: Francesco Nocera.

VALDICHIENTI PONTE: Piergiacomi, Romagnoli, Gnommi, Monteneri, Lattanzi, Fermani, Bellesi, Badiali, Garbuglia, Castellano, Salvatelli. A disposizione: Erbaccio, Mandorlini, Marcaccio, Ripa, Ciucci, Marconi, Pepa, Pandolfi, Rapari. Allenatore: Luigi Giandomenico.