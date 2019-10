Anconitana, ostacolo superato in Coppa: elimina il Valdichienti e vola in semifinale

Missione compiuta. L’Anconitana sbanca Villa San Filippo ed elimina il Valdichienti dalla Coppa d’Eccellenza, staccando il pass per le semifinali in cui affronterà la vincente di Porto d’Ascoli-Servigliano Lorese (match di ritorno il 23 ottobre dopo lo 0-1 dell’andata). L’altra semifinale sarà tra Fabriano Cerreto e Fossombrone.

La squadra di Davide Ciampelli, che partiva dal 3-0 a tavolino deciso dal giudice sportivo per la squalifica di Salvatelli schierato dai calzaturieri (al Del Conero era finita 3-1) si è subito portata in vantaggio dopo 6 minuti con un tiro di Borghetti dopo una prima respinta di Enow e poi ha amministrato il vantaggio. Il Valdichienti ha offerto una prova generosa, ha creato tante occasioni, ma non è bastato a causa della mira imprecisa e un pizzico di sfortuna: si contano una conclusione dalla distanza di Castellano, un paio di salvataggi di Mercurio, un palo di Enow, un paio di parate di Battistini e, a inizio ripresa un colpo di testa di Pennacchioni fuori di un soffio. Ma nel momento migliore, i calzaturieri hanno incassato il gol di Mansour che, appena entrato, al 18’ ha ribattuto in rete il tiro di Giambuzzi respinto da Carnevali. Lo sforzo della squadra di Giandomenico è stato platonicamente ripagato dalla rete di Adami che nel finale, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, di testa ha accorciato le distanze, inutilmente.

Questo il tabellino dell’incontro:

VALDICHIENTI-ANCONITANA 1-2

VALDICHIENTI (4-3-3): Carnevali; Cudini, Passalacqua, Enow, Bruni; Moretti N. (20′ st Pandolfi), Fermani (6′ st Panichelli), Badiali; Emiliozzi (15′ st Monterubbianesi), Pennacchioni (20′ st Adami), Castellano (24′ st Frontini). All.: Giandomenico.

ANCONITANA (4-4-2): Battistini; Pierdomenico, Borghetti (38′ st Baciu), Mercurio, Bordi; Cameruccio, Magnanelli (18′ st Micucci), Visciano (23′ st Bruna), Giambuzzi; Ambrosini (13′ st Mansour), Zaldua (29′ st Zagaglia). All.: Ciampelli.

ARBITRO: Giorgiani di Pesaro.

RETI: 6′ pt Borghetti, 18′ st Mansour, 44′ st Adami.

NOTE: spettatori 150 circa. Ammoniti: Fermani, Badiali, Mercurio, Magnanelli, Cudini, Giandomenico.