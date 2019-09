L'Anconitana brilla anche in Coppa: tre gol al Valdichienti e qualificazione ipotecata

L’Anconitana non si ferma e brilla anche in Coppa d’Eccellenza: 3-1 al Valdichienti nella gara d’andata dei quarti giocata ieri al Del Conero. La squadra di Ciampelli ipoteca il passaggio del turno con un successo garantito nel primo tempo dalla rete di Ambrosini e dal rigore di Zaldua. Nella ripresa è andato a segno anche l’argentino Giambuzzi, prima che Rapari accorciasse le distanze per i calzaturieri.

Ciampelli ha ridotto al minimo il turnover, proponendo la novità Mansour come trequartista alle spalle di Ambrosini e Zaldua nel 4-3-1-2, con il ritorno di Mercurio (dopo l’infortunio) in difesa, in coppia con Trombetta. La partita si sblocca al 17’ quando una rasoiata di Ambrosini, sull’assist di Visciano, fa secco il portiere Carnevali. Dieci minuti dopo i dorici sono già sul 2-0 grazie a un rigore procurato e trasformato da Zaldua. L’Anconitana prende fiato, il Valdichienti non punge, ma nella ripresa per due volte Battistini è chiamato in causa su Monterubbianesi e Pennacchioni. Ma nel momento migliore degli ospiti, arriva il terzo gol dei biancorossi (17’) con Giambuzzi che di testa corregge in rete il corner di Mansour. La squadra di Giandomenico riapre la partita al 33’ con una zuccata di Rapari, pronto a sfruttare una leggerezza di Battistini. Il match di ritorno si giocherà il 16 ottobre a Villa San Filippo.

Questo il tabellino della partita:

ANCONITANA (4-3-1-2): Battistini; Pierdomenico (37’ st Marzioni), Mercurio, Trombetta, Bordi (33’ st Borghetti); Micucci, Bruna (13’ st Magnanelli), Visciano; Mansour (45’ st Bartoloni); Ambrosini (1’ st Giambuzzi), Zaldua. All. Ciampelli.

VALDICHIENTI PONTE (4-3-3): Carnevali (1’ st Erbaccio); Bruni, Fermani, Enow, Salvatelli (1’ st Passalacqua); Panichelli, Emiliozzi (1’ st Badiali), Ciucci; Monterubbianesi (30’ st Rapari), Pennacchioni (15’ st Adami), Castellano. All. Giandomenico (in panchina Berdini).

ARBITRO: Ercoli di Fermo.

RETI: 17’ pt Ambrosini, 27’ pt Zaldua (rig.), 17’ st GIambuzzi, 33’ st Rapari.

NOTE: ammoniti Ciucci, Badiali, Trombetta, Bordi.