Anconitana all'inglese e con il minimo sforzo, Urbania ko al "Del Conero"

L'Anconitana aveva salutato il 2019 con il pesante ko interno contro il Marina. Era quindi importante vincere per rilanciarsi in classifica e cancellare un inizio di stagione complicato. Obiettivo raggiunto per i ragazzi di Umberto Marino, che oggi pomeriggio hanno vinto con facilità contro l'Urbania Calcio.

Un match a dir la verità bruttino, con i dorici che l'hanno spuntata con il minimo sforzo, convertendo in rete le uniche due occasioni da rete create nel match. Di contro gli ospiti non sono mai riusciti ad impensierire Battistini sbattendo contro l'attenta retroguardia dell'Anconitana. A decidere il match le reti di Magnanelli (splendido il suo destro dai 30 metri) e di Ambrosini (abile a battere Stafoggia con un diagonale mortifero). Con questa importante vittoria gli uomini di Marino salgono a quota 26 punti ed accorciano in classifica sull'Atletico Gallo capolista, sconfitto ieri 1-0 sul campo del Valdichienti, con la vetta che dista ora solo 3 lunghezze.