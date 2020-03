A Porta Pia come in curva, che spettacolo per i 115 anni: tanti auguri Anconitana!

E sono 115. Tanti auguri Anconitana!

Era il 5 marzo 1905 (almeno così narra la leggenda) quando in un magazzino del Teatro delle Muse nacque l’Unione Sportiva Anconitana, prima società calcistica del capoluogo, per iniziativa di Pietro Recchi, commerciante e atleta poliedrico, lui stesso giocatore e allenatore: scelse il bianco e il rosso come colori sociali in onore al Liverpool, squadra che vide giocare a football per la prima in uno dei suoi viaggi di lavoro in Inghilterra. Da allora è cominciata una storia infinita, fatta di successi e scalate fino alla serie A (toccata per la prima volta nel 1992) e alle delusioni degli ultimi anni, con dolorosi capitomboli e faticose risalite.

Per festeggiare il 115° compleanno, gli ultras ieri sera si sono ritrovati in tanti davanti a Porta Pia con bandiere, striscioni e fumogeni rossi e hanno organizzato un suggestivo spettacolo pirotecnico con vista sul porto. A dimostrazione di come la passione biancorossa, nonostante le alterne vicende degli ultimi anni, sia intramontabile.