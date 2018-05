Anconitana, corsa al titolo regionale: effettuato il sorteggio

Presso la sede della FIGC Marche si è svolto il sorteggio per decretare la sede di gara per la conquista del titolo regionale. Il sorteggio è stato effettuato dal vice Presidente Ivo Panichi e da segretario Castellana.

L’Anconitana è uscita come prima nominata pertanto la gara contro il Santa Veneranda si giocherà sabato 26 Maggio alle ore 16:30 allo Stadio Del Conero. Sorteggiata anche la sede dell’eventuale finale in caso di passaggio i biancorossi giocheranno ancora al Del Conero sabato 2 giugno con la vincente tra Palmense e Civitanovese.