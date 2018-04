Al Del Conero regna l’equilibrio, a fine primo tempo parità tra Anconitana e Staffolo

Dopo la matematica vittoria del campionato conquistata la scorsa settimana a Jesi contro il Monsano, l’Anconitana è scesa in campo quest’oggi contro lo Staffilo. Un primo tempo equilibrato quello visto al Del Conero dove l’Anconitana ha fatto si la partita ma non è riuscita quasi mai a pungere con pericolosità. Bene lo Staffilo in fase difensiva, sempre attento a respingere l’arrembaggio dei ragazzi di mister Lelli.

Il tecnico dorico ha provato qualche esperimento con Pucci terzino destro ed un tridente inedito formato da Bartoloni e Cardoso ai lati e Mastronunzio punta centrale. Le uniche occasioni degne di nota un tiro spettacolare da centrocampo di Pucci respinto da Carotti ed un bel colpo di testa di Mandorino finito di poco a lato. All’intervallo quindi Anconitana e Staffolo sullo 0-0.

Tabellino match

Anconitana: Lori, Polenta, Della Spoletina, Pucci, Colombaretti, Bartoloni, Strano, Marengo, Mastronunzio, Mandorino, Cardoso

A disposizione: Ruspantini, Cesaroni, Apetzeguia, Fabrizi, Massei, Brasili

Staffolo: Carotti, Cesarini, Scattolini, Magini, Massei, Maccioni, Cecati, Piersanti, Martarelli, Graziosi, Brugiatelli

A disposizione: Tomassoni, Conte, Tangherlini, Fabrizi, Polzonetti, Gobbi, Yapi