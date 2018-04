La vipera morde lo Staffolo, Anconitana letale al Del Conero: finisce 2-0

Un po’ meno brillante del solito ma ugualmente letale. L’Anconitana dopo la matematica vittoria del campionato si dimostra ancora affamata e batte 2-0 lo Staffolo. Primo tempo bruttino quello visto al Del Conero, con i biancorossi che hanno provato a fare la partita ma raramente si sono presentati pericolosi dalle parti di Carotti. Dall’altra parte lo Staffilo ha provato qualche ripartenza soprattutto sulla corsia di destra senza però creare azioni degne di nota.

La ripresa è iniziata sulla falsa riga dei primi 45 minuti ma a fare la differenza come in tutta la stagione ci ha pensato Mastronunzio, bravo al minuto 23 a metterla dentro di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. La reazione degli ospiti non c’è stata ed i dorici hanno raddoppiato nel finale con Pucci che a porta vuota ha sfruttato un prezioso assist dello stesso Mastronunzio, bravo a fuggire sul filo del fuorigioco e mettere in mezzo per l'esterno biancorosso. Con questa vittoria l’Anconitana riporta a 20 le lunghezze di vantaggio sull’Osimo Stazione e mostra che non avrà intenzione di mollare un centimetro fino alla fine di questa entusiasmante stagione.