Anconitana, la strada per la D si fa più in salita: ma ora punta forte sul ripescaggio

Si fa in salita il percorso verso la Serie D dell’Anconitana, che ha chiuso al secondo posto il campionato di Eccellenza (terminato in anticipo a causa dell’emergenza Covid) alle spalle del Castelfidardo. La Lega Nazionale Dilettanti, infatti, ha ufficializzato i parametri per le ammissioni in D delle squadre seconde classificate nei vari tornei d’Eccellenza italiani: verrà adottato il criterio della media-punti e, purtroppo, da questo punto di vista l’Anconitana è penalizzata. Con la media di 1,739 (40 punti in 23 partite) è penultima, al 27° posto su 28, davanti al Gaeta. Ma guai a disperare: ci sono sempre i ripescaggi, per i quali varrà tutt’altra regola. La società del presidente Stefano Marconi si è già affidata all’avvocato Eduardo Chiacchio, luminare in materia di diritto sportivo, per giocarsi tutte le sue carte. Si prevedono, infatti, molte defezioni nelle categorie superiori e quindi certamente si dovrà far ricorso a ripescaggi per completare gli organici di Serie D: verranno stilati sulla base di parametri come il bacino d’utenza, il capoluogo di regione e le dimensioni dello stadio. Ecco, da questo punto di vista l’Anconitana parte sicuramente avvantaggiata, ma bisognerà attendere a lungo: per avere certezze occorrerà aspettare l’ufficializzazione delle iscrizioni ai vari campionati, dopo la definizione dei nuovi format.

Ad ogni modo, in base a quanto comunicato dalla Lnd, saranno ammesse in D, oltre a tutte le vincitrici dei campionati di Eccellenza interrotti per il Coronavirus (quindi, anche il Castelfidardo per quanto riguarda le Marche) 7 fra le seconde classificate. Due posti, però, sono già occupati perché nelle classifiche cristallizzate ci sono degli ex-aequo: in Basilicata, verranno promosse sia il Lavello sia il Rotonda, in testa a pari punti. Nel girone B del Piemonte, sia il Derthona che il Saluzzo, entrambe al comando. I 5 posti rimanenti verranno assegnati, grazie alla miglior media-punti, a Città Sant’Agata (Sicilia girone B, media 2,36), Puteolana (Campania A, 2,29), Sestri Levante (Liguria, 2,22), Tre Pini Matese (Molise, 2,21: nel frattempo si è fusa con la Vairanese e si chiamerà Fc Matese) e Vis Nova Giussano (Lombardia B, 2,19). Non è assegnato direttamente il posto in D alla vincitrice della Coppa Italia Dilettanti, che non è stata assegnata.

Intanto, molte delle società di Serie D per le quali è stata disposta la retrocessione senza potersi giocare le ultima chance di salvezza tramite playout hanno indetto una battaglia legale per far valere i propri diritti: tra queste c’è la Jesina che ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Questa la media-punti delle squadre seconde d’Eccellenza (esclusi i gironi di Piemonte B e Basilicata con gli ex-aequo in testa):

SICILIA B: Città Sant’Agata – 2,36

CAMPANIA A: Puteolana – 2,29

LIGURIA: Sestri Levante – 2,22

MOLISE: Tre Pini Maltese – 2,21

LOMBARDIA B: Vis Nova Giussano – 2,19

SICILIA A: Canicattì – 2,16

PUGLIA: Corato – 2,16

FRIULI: Torviscosa – 2,13

TRENTINO: Sankt Georgen – 2,09

SARDEGNA: Castiadas – 2,08

VENETO A: Montecchio Maggiore – 2,04

CALABRIA: Reggio Mediterranea – 2,04

EMILIA B: Corticella – 2,04

VENETO B: Portogruaro – 2,04

ABRUZZO: Lanciano – 2,03

LAZIO A: Real Monterotondo – 2

PIEMONTE A: Borgovercelli – 1,90

TOSCANA A: Fratres Perignano – 1,88

EMILIA A: Colorno – 1,87

CAMPANIA B: Palmese – 1,85

LOMBARDIA A: Verbano – 1,85

TOSCANA B: Sinalunghese – 1,84

LOMBARDIA C: Lumezzane – 1,80

UMBRIA: Spoleto – 1,78

MARCHE: Anconitana – 1,73

LAZIO B: Gaeta – 1,72