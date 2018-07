Doccia fredda per l'Anconitana, arriva la decisione della FIGC: sarà Promozione

La Figc ha comunicato di non aver accettato la richiesta di ammissione in soprannumero dell’Us Anconitana al prossimo campionato di Eccellenza Regionale. Una vera e propria doccia fredda per la società di Stefano Marconi, che sperava in un epilogo diverso. Ecco la lettera inviata dal Commissario della FIGC Roberto Fabbricini alla Società biancorossa e per conoscenza al Comune di Ancona.

«In riferimento alla richiesta del 15 giugno 2018, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, riguardo l'ammissione in soprannumero della U.S Anconitana A.S.D. al Campionato regionale di Eccellenza Marche 2018/2019. A tal proposito, pur comprendendo le ragioni esposte nell'istanza e quelle rappresentate dal Comune di Ancona con una nota di pari data, la Federazione non ritiene sussistano le condizioni sportive per l'ammissione in soprannumero dell'Anconitana al Campionato regionale di Eccellenza 2018/2019»