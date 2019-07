L'Anconitana ha scelto, addio Lori: tra i pali arriva Andrea Battistini

L’Anconitana ha scelto. Non sarà più Gianclaudio Lori a difendere la porta biancorossa, ma Andrea Battistini, classe 2000, preso dal Santarcangelo con cui è cresciuto nel settore giovanile per divenire titolare in Serie D, arrivando a collezionare 27 presenze l’anno scorso, sia pure senza riuscire ad evitare la retrocessione in Eccellenza dopo i playout persi con l’Avezzano.

Il portiere riminese, che compirà 19 anni ad agosto ed è alto un metro e 81, entra dunque a far parte della squadra allenata da Davide Ciampelli e prenderà il posto di Gianclaudio Lori, da cui la società ha deciso di separarsi dopo 159 partite e 4 stagioni in biancorosso, anche in C. Gli ultras erano arrivati ad esporre nei giorni scorsi striscioni in città per lui e per Salvatore Mastronunzio, con il quale è in programma un incontro nelle prossime ore: anche per la Vipera l'addio sembra a un passo. Una scelta, nel caso di Lori, dettata anche dalla rigida regola degli "under" obbligatori in campo: in questo senso Battistini sarà titolare fisso nella prossima stagione di Eccellenza.

