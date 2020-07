Anconitana, Pieroni in visita all'azienda di Marconi: il futuro è ancora tutto da scrivere

Visita alla Rays per Ermanno Pieroni che ieri è andato a trovare il presidente dell’Anconitana, Stefano Marconi, nella sede della sua azienda di Osimo Stazione, come riporta il Corriere Adriatico. Da tempo il numero uno biancorosso e il navigato direttore sportivo “flirtano” e discutono del futuro del club dorico. Un futuro tutto da scrivere e difficile da programmare, senza la certezza della categoria: al momento l’Anconitana è “condannata” all’Eccellenza perché non è tra le seconde ammesse alla D e i parametri per i ripescaggi non la vedono tra le favorite (è penalizzata dai punteggi sul settore giovanile, visto che la sua Academy è una società distinta, con una matricola a sé).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tuttavia, intende provarci fino all’ultimo il presidente Marconi, che si è affidato all’avvocato Eduardo Chiacchio per tutelare i propri diritti, anche se la strada è in salita e tutto dipende dal numero di squadre che rinunceranno al ripescaggio. Per presentare la domanda c’è tempo dal 6 al 14 luglio (ore 14), corredando la documentazione via Pec con un assegno circolare da 19mila euro e una fideiussione bancaria da 31mila euro: in tutto, 50mila euro, cifra che non molte società di Eccellenza o retrocesse dalla D possono permettersi. Il ritorno di Pieroni ad Ancona dipende anche dal ripescaggio, ma i tempi sono lunghi: se dovesse concretizzarsi, ci sono buone possibilità che l’attuale dirigente dell’Arezzo decida di sposare la causa biancorossa. Intanto, c’è da registrare un addio: il difensore Paolino Mercurio si è accasato alla Maceratese di Francesco Nocera.