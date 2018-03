Anconitana-Osimo Stazione, cambia il teatro della sfida: ecco dove si giocherà

Dopo le polemiche dei giorni scorsi e le parole del presidente Marconi, poco fa è arrivata la conferma che per motivi di ordine pubblico Anconitana-Osimo Stazione si giocherà al Comunale di Castelfidardo. No al Vianello di Offagna quindi, scelto in precedenza per ospitare il match di sabato 31 marzo tra prima e seconda della classe. I tanti biglietti venduti in prevendita hanno spinto la Questura di Ancona a cambiare il teatro della sfida.