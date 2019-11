Eccellenza, Anconitana-Montefano 0-0: segui LA DIRETTA del match

Minuto 88 - Entra Ezzaituoni per Piergigli. Cambio per gli ospiti.

Minuto 85 - Buona occasione per Ambrosini che in girata di sinistro calcia troppo debolmente e Rocchi può deviare in angolo.

Minuto 83 - Non si sblocca il risultato. L'Anconitana sembra ora stanca e non riesce a creare pericoli in area di rigore del Montefano.

Minuto 80 - I biancorossi protestano per un fallo su Ambrosini ma dalle immagini sembrerebbe essere tutto regolare.

Minuto 75 - Entra Palmucci per Latini. Cambio nel Montefano.

Minuto 73 - Ambrosini in rovesciata cerca l'eurogoal ma calcia alto sopra la traversa.

Minuto 70 - Esce Zaldua ed entra Cameruccio. Cambio Anconitana.

Minuto 68 - Fasi confuse della partita. Le due squadre si stanno allungando.

Minuto 64 - Garofoli esce ed entra Vipera. Cambio anche per il Montefano.

Minuto 62 - Ambrosini converge da sinistra e calcia di piatto, la sua conclusione è respinta da Moschetta che sbroglia il pericolo.

Minuto 58 - Occasionissima Montefano. Palla persa da Trombetta che viene pressato da Bonacci, la sfera arriva a Mastronunzio che viene anticipato all'ultimo da Visciano mentre stava calciando a botta sicura da dentro l'area piccola. La vipera vicinissima al goal dell'ex.

Minuto 48 - La prima occasione della ripresa è sui piedi di Giambuzzi che dalla distanza ha tentato di impensierire Rocchi. Conclusione a lato e nessun pericolo per l'estremo difensore del Montefano.

Minuto 45 - Inizia il secondo tempo. Nessun cambio da parte delle due squadre.

RIPRESA

Minuto 45 - Finisce il primo tempo. 0-0 il risultato dei primi 45 minuti di gioco.

Minuto 42 - L'Anconitana ci prova ancora ma la buona volontà dei dorici non basta. Tanti gli errori in mediana che rallentano la manovra.

Minuto 35 - Diverbio in campo tra i calciatori dopo una botta subita da Mansour.

Minuto 33 - Occasione Anconitana. Giambuzzi spreca un'ottima occasione da pochi passi calciando fuori dallo specchio della porta.

Minuto 28 - Occasione Montefano. Bonacci si presenta tutto solo davanti a Battistini ma il portiere biancorosso si esalta con un grande intervento e manda in angolo. Ospiti vicini al vantaggio.

Minuto 26 - Esce Micucci ed entra Bordi. Primo cambio per i dorici.

Minuto 25 - Micucci non sta bene e sembra pronta una sostituzione per l'Anconitana.

Minuto 17 - Zaldua controlla bene in area e serve una buona palla per Magnanelli, la sua conclusione però viene deviata in angolo. Bene i padroni di casa che spingono sull'acceleratore.

Minuto 8 - Bene l'inizio di match da parte dei biancorossi che pressano alti e non lasciano respirare gli avversari.

Minuto 5 - Occasione Anconitana! Giambuzzi serve Zaldua che entra in area e di piattone cerca il secondo palo. Bravo Rocchi a bloccare.

Minuto 1 - Partiti

Anconitana-Montefano: IL TABELLINO

Anconitana: Battistini, Pierdomenico, Mucicci, Visciano, Mercurio, Trombetta, Giambuzzi, Magnanelli, Zaldua, Mansour, Ambrosini.

A disposizione: Montuoso, Bordi, Baciu, Zagaglia, Bruna, Cameruccio, Marzioni, Borghetti, Bartoloni.

Allenatore: Davide Ciampelli

Montefano: Rocchi, Donnari, Del Moro, Garofoli, Pigini, Moschetta, Latini, Gigli, Mastronunzio, Carotti, Bonacci

A disposizione: Pettinari, Mengoni, Camilloni, Donati, Silvestroni, Vipera, Pucci, Ezzaituoni, Palmucci.

Allenatore: Roberto Lattanzi.