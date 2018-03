Prima categoria, l'Anconitana verso la sfida con il Monserra: le info sui biglietti

Dopo la vittoria casalinga contro il San Biagio, l'Anconitana scenderà in campo, questa volta in trasferta, contro il Monserra. Fischio d'inizio domenica 25 marzo al Pierucci di Moie. Questo il comunicato della società dorica con tutte le informazioni per l'acquisto dei tagliandi.

«Per agevolare il compito ai nostri tifosi che vorranno seguire le sorti dei biancorossi nella trasferta di domenica, che si giocherà presso il campo "Pierucci" Moie di Maiolati (ore 16), contro il Monserra Calcio, vi segnaliamo i punti dove si potranno acquistare i biglietti in prevendita al costo di 6 euro intero e di 3 euro ridotto (under 10)».

Domenica invece saranno aperte le biglietterie dello Stadio "Pierucci" al costo di 8 euro

PUNTI;

-Car Caffè, via Vallemiano 33; (sono disponibili i ridotti)

-Sun Island Caffè, Via Tronto 4/A Torrette.