Anconitana, arriva il primo acquisto: Costantino sulle orme del fratello - VIDEO

L'Anconitana ha presentato il primo acquisto di questa finestra di mercato. Il nuovo centrocampista biancorosso è Stefano Costantino, fratello di Raffaele che diversi anni fa giocò con i colori dell'Ancona. Le parole del giocatore suonano già come una dichiarazione d'amore alla maglia: la chiamata di Marconi, l'emozione di giocare al Del Conero e l'obiettivo di portare la squadra nei campionati professionisitici: «Questa città non può restare in queste categorie».