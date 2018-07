Anconitana, Mastronunzio ha deciso e firma

Non c’è l’ufficialità che arriverà solo nelle prossime ore ma è una certezza. Salvatore Mastronunzio ha firmato il contratto di rinnovo con l’Anconitana per un altro anno. Dunque la Vipera vestirà ancora per una stagione sicuramente la maglia biancorossa.

E’ stato messo tutto nero su bianco stamattina. La firma, che lega il capitano all’Anconitana per la stagione 2018/2019, è arrivata stamattina in sede davanti al Presidente Andrea Marconi, figlio di Stefano Marconi. Una bella certezza per i colori anconetani , quelli per cui l’anno scorso Mastronunzio ha segnato 32 reti nel campionato di 1° categoria conquistando il titolo di capocannoniere.

