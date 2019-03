Promozione, Anconitana-Marzocca 4-0: segui LA DIRETTA del match

LA PARTITA FINISCE QUI - ANCONITANA - MARZOCCA 4-0,

IL RIASSUNTO COMPLETO DEL MATCH

Minuto 90 - POKER ANCONITANA - Punizione perfetta di Trombetta che trova il suo sesto goal stagionale. Perfetta l'esecuzione del centrale dorico.

Minuto 85 - Partita che ormai non ha più nulla da dire. Esce Visciano per Colombaretti. Altro cambio per i dorici.

Minuto 75 - Girandola di cambi in questa fase del match. Esce Zaldura per Astolfi.

Minuto 70 - Esce Mastronunzio per Bartoloni.

Minuto 68 - Fizzardi esce per Frulla. Cambio per il Marzocca

Minuto 66 - Occasione Marzocca con Brunori che sbaglia un goal già fatto da pochi passi.

Minuto 65 - Esce Marengo ed entra Jachetta.

Minuto 64 - TRIS ANCONITANA - Zaldua trova la terza rete con un destro al volo memorabile!!!!! Un goal da fantascienza per l'argentino che che chiude definitivamente la partita.

Minuto 60 - Bene l'Anconitana in questa ripresa che ha congelato il risultato senza rischiare praticamente nulla.

Minuto 55 - Anconitana ora in totale controllo della partita.

Minuto 47 - RADDOPPIO ANCONITANA. Azione personale di Ruibal che trova il guizzo vincente e batte Brunori.

Minuto 45 - Inizia il secondo tempo.

Ripresa

Minuto 46 - Dopo un minuto di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Anconitana in vantaggio di un goal merito della rete di Salvatore Mastronunzio.

Minuto 35 - VANTAGGIO ANCONITANA - Colpo di testa di Mastronunzio che batte Brunelli. La vipera torna al goal dopo un mese di digiuno

Minuto 32 - Ora è l'Anconitana a fare la partita ma il Marzocca tiene bene le scorribande dei biancorossi.

Minuto 26 - Ammonito Trombetta per un duro fallo.

Minuto 22 - Occasionissima Anconitana: Zaldua da 0 metri sbaglia e non trova la rete dell'1-0.

Minuto 19 - Dorici che sembrano giocare con il freno a mano. La sconfitta di settimana scorsa e una settimana non certo tranquilla sembrano aver minato la tranquillità dei dorici.

Minuto 15 - Occasione Anconitana con Ruibal che da pochi passi non riesce a trovare il giuzzo vincente. Poi dopo un batti e ribatti la palla è finita tra le braccia di Brunelli.

Minuto 6 - Buon inizio di match per gli ospiti che stanno gestendo bene questa prima fase di partita.

Minuto 1 - Partiti

Tabellino match Anconita-Marzocca

Anconitana: Lori, Tomassini, Zagaglia, Visciano, Mercurio, Trombetta, Ruibal, Pucci, Mastronunzio, Marengo, Zaldura.

A disp: Martiri, Fuglini, Colombaretti, Venturim, Astolfi, Piergallini, Mechri, Bartoloni, Jachetta.

All: Nocera.

Marzocca: Brunelli, Asoli, Fizzardi, Tromba, Shtjefanaku, Montanari, Bassotti, Canulli, Brunori, Terrè, Pigini.

A disp: Marin, Fattorini, Canapini, Rigamonti, Marini, Brugiatelil, Frulla, Gambaccini.

All: Giuliani

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!