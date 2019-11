«Anconitana, devi tornare a vincere». Marconi suona la carica, aspettando Mastronunzio

«Non lascerò nulla di intentato: i tifosi stiano tranquilli, non ci faremo trovare impreparati se ci sarà bisogno di intervenire sul mercato. Ma da qui a dicembre ci sono 4 partite, dobbiamo pensare a fare più punti possibile e tornare a vincere». Suona la carica il presidente biancorosso Stefano Marconi che esclude ancora una volta ribaltoni - mister Ciampelli non si tocca - ma chiede alla squadra di mandare un segnale forte al campionato dopo che nelle ultime 6 partite è arrivato un solo successo.

Occhio al mercato

C’è del buono, secondo il numero uno dell’Anconitana, nel pareggio strappato all’85’ a Senigallia grazie a una punizione del solito Trombetta. «E’ stata una gara combattuta, giocata alla pari e a differenza di altre occasioni ho visto una squadra combattiva - ha spiegato Marconi, intervenuto ieri su Radio Tua -. Nel finale, infatti, avremmo anche potuto vincerla, ma devo riconoscere che il pareggio è stato il risultato più giusto. Avevo chiesto una prova di temperamento, alcuni hanno risposto alla grande, come Visciano, Trombetta e Magnanelli, altro un po’ meno. Ma una reazione c’è stata. Resto dell’idea che abbiamo costruito una squadra importante per l’Eccellenza, tant’è che ci sono arrivate richieste dalla D per alcuni giocatori, ma dobbiamo dare tempo al tempo: se l’allenatore lo riterrà opportuno, interverremo sul mercato, secondo le sue indicazioni. Di sicuro non prenderemo svincolati, ma aspetteremo dicembre: le cose possono cambiare, anche i moduli e i pareri su certi giocatori, tant’è che abbiamo ipotizzato un piano B nel caso in cui le cose non dovessero andare in un certo verso. Ma questo è il momento di compattarsi e tornare a vincere: mi aspetto una reazione immediata, trovando una soluzione al problema delle palle-gol perché purtroppo ne costruiamo poche». Lo dimostra il fatto che nelle ultime due partite la sconfitta è stata evitata in extremis solo grazie a due prodezze di Borghetti (rovesciata super contro il Castelfidardo) e Trombetta (punizione dell’1-1 a Senigallia).

Mastronunzio, il ritorno

E domenica al Del Conero arriverà il Montefano di Salvatore Mastronunzio che di gol, quest’anno, ne ha già fatti 5. «So che con la sua nuova squadra sta facendo bene, ma mi auguro che non faccia bene qua - ha detto Marconi -. Immagino che si impegnerà per farci uno scherzetto, ma abbiamo bisogno dei tre punti e dobbiamo vincere a tutti i costi questa partita che per noi è troppo importante, a prescindere da Mastronunzio».