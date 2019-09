L'Anconitana si gode il funambolo Mansour: «Doppietta all'esordio in casa, un sogno»

L’eroe di giornata dell’Anconitana è un funambolo dallo scatto fulminante e dal dribbling irresistibile. Origini marocchine, accento napoletano, Mohamed Mansour, per tutti Eddy, è già il beniamino del tifo biancorosso. E’ emblematica la standing ovation con cui il Del Conero l’ha salutato all’uscita dal campo, dopo la doppietta che ha steso il SassoferratoGenga in una partita complicata, giocata a un senso, contro un avversario che si è difeso strenuamente.

«Bisognava partire bene all’esordio in casa e sono felicissimo di aver subito lasciato il segno - ha detto dopo la partita l’esterno 24enne, preso in estate dall’Afragolese -. Dopo le prime due gare abbiamo subito capito che in questo campionato ci vorrà tanta pazienza per sbloccare certe partite: il mio gol è arrivato alla fine di un primo tempo in cui abbiamo attaccato sempre e costruito occasioni. In certe situazioni l’importante è avere calma, continuare a giocare come sappiamo fare e non farsi prendere dal nervosismo. Stiamo entrando nei meccanismi del mister, più passa il tempo e più impariamo a conoscerci, dunque il feeling con i compagni migliora continuamente. Dobbiamo proseguire con questo entusiasmo, facendo leva sul sostegno dei nostri tifosi, davvero splendidi. Sono contento di avergli regalato una doppietta, che voglio dedicare ai miei genitori: mi sono stati sempre vicini».

Per l’Anconitana è già un momento cruciale: dopo i 6 punti conquistati nelle prime due uscite (senza subire reti) arriva una settimana densa di appuntamenti, tutti al Del Conero. Mercoledì c’è l’andata dei quarti di Coppa d’Eccellenza, alle ore 18, contro il Valdichienti. Domenica, terza gara di fila in casa contro il Grottammare. «La Coppa è un mini campionato perché riserva un posto in serie D a chi vince la finale nazionale - ricorda Mansour -. Dunque è importante vincere mercoledì, approfittando della gara in casa, e puntare su entrambe le competizioni».